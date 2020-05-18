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اليوم.. بدء صرف مرتبات الموظفين بالدولة قبل عيد الفطر (جداول)

11:13 ص الإثنين 18 مايو 2020
اليوم.. بدء صرف مرتبات الموظفين بالدولة قبل عيد الفطر (جداول)

وزارة المالية

كتب- مصطفى عيد:

بدأت وزارة المالية، اليوم الاثنين، صرف مرتبات شهر مايو للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد تقديمها بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتقسيمها على 4 أيام لتخفيف الزحام على ماكينات الصراف الآلي، وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتقرر بدء صرف مرتبات العاملين في 17 وزارة وهيئة اليوم الموافق 18 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 10 وزارات غدا 19 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 11 وزارة وهيئة بعد غدٍ 20 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم الخميس 21 مايو.

وفيما يلي جداول صرف المرتبات للوزارات والهيئات خلال شهر مايو الجاري:

مرتبات 18 مايو

مرتبات 19 مايو

مرتبات 20 مايو

مرتبات 21 مايو

وزارة المالية صرف مرتبات الموظفين بالدولة عيد الفطر

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