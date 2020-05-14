بنك عوده يتبرع بـ 6.75 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر لمواجهة كورونا
كتبت- منال المصري:
تبرع بنك عوده- مصر بمبلغ 6.75 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر في ضوء المبادرة الصادرة من اتحاد بنوك مصر بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وصندوق تحيا مصر.
وقال محمد بدير، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عوده مصر، إن البنك تبرع بالدفعة الثانية خلال شهر مايو إيمانا بدعم الأسر المتضررة والعمالة المؤقتة لحساب صندوق تحيا مصر المخصص لمواجهة الكوارث والأزمات.
وأكد محمد بدير أن دور البنك في دعم المجتمع والمبادرات هو دور أصيل ومستمر لخروج مصر من هذه الأزمة الراهنة، واستمرارا لجهود البنك في دعم المسئولية المجتمعية في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم ومصر بعد انتشار فيروس كورونا.
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