بنك عوده يتبرع بـ 6.75 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر لمواجهة كورونا

كتبت- منال المصري:

تبرع بنك عوده- مصر بمبلغ 6.75 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر في ضوء المبادرة الصادرة من اتحاد بنوك مصر بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وصندوق تحيا مصر.

وقال محمد بدير، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عوده مصر، إن البنك تبرع بالدفعة الثانية خلال شهر مايو إيمانا بدعم الأسر المتضررة والعمالة المؤقتة لحساب صندوق تحيا مصر المخصص لمواجهة الكوارث والأزمات.

وأكد محمد بدير أن دور البنك في دعم المجتمع والمبادرات هو دور أصيل ومستمر لخروج مصر من هذه الأزمة الراهنة، واستمرارا لجهود البنك في دعم المسئولية المجتمعية في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم ومصر بعد انتشار فيروس كورونا. ‏