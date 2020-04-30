البنك الأهلي: تسوية ديون متعثرة بقيمة 1.4 مليار جنيه بمبادرة السياحة



كتبت- منال المصري:

قال أسامة البخشونجي، رئيس مجموعة معالجة وهيكلة الديون غير المنتظمة بالبنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن البنك أجرى منذ بداية يناير وحتى منتصف مارس الماضي تسويات متعثرة بقيمة 1.363 مليار جنيه لتسعة عملاء بالمرحلة الأولى لمبادرة البنك المركزي لتسوية مديونيات العملاء في قطاع السياحة.

وأضاف البخشونجي، أن إجمالي مديونية العملاء بالمرحلة الأولى من مبادرة المركزي للمتعثرين بقطاع السياحة تتوزع بين 983 مليون جنيه إجمالي أصل الدين، و380 مليون جنيه إجمالي الفوائد على المديونية.

وكان البنك المركزي أعلن شهر ديسمبر الماضي عن مبادرة لإعفاء المتعثرين من الشركات السياحية المتعثرة، بما فيها مناطق نوبيع وطابا وسانت كاترين، من الفوائد المهمشة، و50% من الدين، مع الإبقاء على الشركات في قائمة "الإيسكور" لمدة عامين كمعلومة تاريخية (عملاء مبادرة السياحة).

وذكر البخشونجي أن البنك الأهلي أعفى عملاء المرحلة الأولى بالمبادرة من مديونيات متعثرة بقيمة 871 مليون جنيه تتضمن 491 مليون جنيه نصف أصل الدين بالإضافة إلى 380 مليون جنيه.

وأشار إلى أن البنك سيواصل إجراء تسويات جديدة للعملاء المتعثرين بقطاع السياحة ضمن المبادرة في الفترة المقبلة.

وكان يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، قال لمصراوي في وقت سابق، إن إجمالي عدد عملاء البنك المستهدف استفادتهم من مبادرتي البنك المركزي لتسوية مديونيات المتعثرين للشركات والقطاع السياحي يصل إلى 4600 عميل بإجمالي مديونيات 16 مليار جنيه شاملة أصل الدين والفوائد المهمشة.

وأجرى البنك الأهلي تسويات لديون متعثرة بقيمة 1.863 مليار جنيه خلال الفترة من أول يناير حتى منتصف مارس الماضي ضمن المرحلة الأولى من مبادرة البنك المركزي لإسقاط الفوائد على الديون المتعثرة على الشركات أو الأشخاص الاعتبارية، بحسب ما قال البخشونجي في وقت سابق لمصراوي.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي، ومصطفي مدبولي رئيس الوزراء، أعلنا في ديسمبر الماضي، إطلاق مبادرة لإسقاط فوائد مديونيات الشركات، التي تقل مديونياتهم عن 10 ملايين جنيه، بهدف تحفيز القطاعات المختلفة ودفع عجلة الإنتاج، بما ينعكس إيجابيا على الناتج القومي الإجمالي.