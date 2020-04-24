أفريكسيم بنك يخصص منحة 3 ملايين دولار لدول أفريقيا لمواجهة كورونا

كتبت- منال المصري:

وافق مجلي إدارة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك)، على تخصيص منحة بقيمة 3 ملايين دولار لدعم جهود الدول الأفريقية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد عالميا.

وقال الدكتور بنديكت أوراما، رئيس أفريكسيم بنك في بيان، إن المنحة جاءت استجابة لطلب رؤساء دول أفارقة، من خلال رعاية رئيس الاتحاد الإفريقي، سيريل رامافوسا، رئيس جنوب إفريقيا لتعبئة الموارد لمواجهة الوباء.

وقال إن نسبة كبيرة من المنحة ستخصص للصندوق الخاص بفيروس كورونا الذي أنشأه الاتحاد الأفريقي (AU) وكذلك المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض (Africa CDC)، كما يأمل بنديكت، أن تساعد مساهمة البنك على تلبية بعض الاحتياجات العاجلة.

وأشار إلى أن أفريكسيم بنك يعمل مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للمساعدة في تعبئة المنح ، وتشجيع البنوك، والصناديق والشركات والمنظمات الخيرية الأفريقية الأخرى، على المساهمة أيضًا في جهود الإغاثة، للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا.

وبحسب بنديكت "لن يكون بوسع أي دولة أو مؤسسة بمفردها مواجهة التحدي الذي يمثله الوباء وهو ما يحتم إلى وجود دعم مؤسسي واسع لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد"

يأتي دعم منحة أفريكسيم بنك ضمن عدد من المبادرات التي يتخذها البنك لدعم الجهود المبذولة لمكافحة الوباء، مثل تخصيص 3 مليارات دولار في الشهر الماضي لدعم مخاطر التجارة بين الدول الأفريقية في مواجهة فيروس كورونا.

كما خصص البنك مبلغ 200 مليون دولار لاستخدامه في تمويل إنتاج معدات وإمدادات “كوفيد 19” داخل أفريقيا.