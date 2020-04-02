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رئيس بنك مصر: 15.7 مليار جنيه حصيلة بيع شهادة الـ 15% حتى الأربعاء

03:43 م الخميس 02 أبريل 2020
رئيس بنك مصر: 15.7 مليار جنيه حصيلة بيع شهادة الـ 15% حتى الأربعاء

محمد الإتربي

كتبت- منال المصري:

قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، لمصراوي، اليوم الخميس، إن حصيلة مبيعات شهادة الادخار أجل عام بعائد 15% سجلت 15.7 مليار جنيه خلال الفترة منذ بداية طرحها يوم الأحد قبل الماضي، وحتي نهاية تعاملات أمس الأربعاء.

وبدأ بنكا الأهلي ومصر، يوم الأحد قبل الماضي، طرح الشهادة الجديدة بعائد هو الأعلى في مصر، حيث يبيع البنكان الشهادة إلكترونيا، أي من خلال خدمات الإنترنت بنكنج أو الموبايل بنكنج، وذلك حرصا من البنكين على عدم التكدس في فروعهما.

وتبدأ فئات الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار) وذلك وفقا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

محمد الإتربي شهادة الادخار بنك مصر

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