خدمات البترول البحرية: 86 مليون دولار قيمة إجمالي أعمال الشركة في 2019

كتب- مصطفى عيد:

قال أشرف إمام رئيس شركة خدمات البترول البحرية، إن الشركة نفذت إجمالي حجم أعمال صيانة المنصات والخطوط وخدمات الحفر والإنتاج بقيمة 86 مليون دولار خلال عام 2019، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

وأضاف إمام أنه تم إجراء عمليات صيانة ورفع كفاءة أصول ووحدات الشركة بنحو 3 ملايين دولار خلال العام الماضي، بالإضافة إلى شراء ونشين متحركين ومولدين كهربائيين ومحطة غطس هواء، بما يسهم في رفع كفاءة الشركة وزيادة قدراتها الفنية، واستمرار النجاح في تنفيذ المشروعات بأعلى كفاءة.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة لشركة خدمات البترول البحرية "PMS"، لاعتماد نتائج أعمالها لعام 2019 عبر الفيديوكونفرانس، برئاسة طارق الملا وزير البترول.

ويشمل مجال عمل شركة خدمات البترول البحرية، تنفيذ مشروعات البترول والغاز البحرية، وكذلك تقديم الخدمات البحرية المساندة لأعمال الحفر والإنتاج طبقاً لمعايير الجودة العالمية، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، وإنشاء الموانئ وصيانة المنشآت البحرية، وجهود تقديم الخدمات البحرية والتصنيع بالإضافة إلى أعمال الغطس والمساحة البحرية، بحسب رئيس الشركة.

واستعرض رئيس الشركة أهم المشروعات المسندة والجاري تنفيذها، وشاركت فيها بحجم أعمال كبير في مجالات متعددة ومن أهمها المشاركة في مشروع تنمية حقل ظهر المرحلة الثالثة وذلك بإنزال خط بحري بقطر 30 بوصة وطول 17.5 كيلو متر.

كما شاركت الشركة في تنمية حقل جنوب غرب بلطيم، وتطوير منظومة الشحن البحري لشركة ويبكو وإنزال خطين بقطر 12 بوصة وبطول 2.3 كيلو متر، وقطر 18 بوصة وبطول حوالي 3.3 كيلو متر لشركة جابكو، وإنزال خط بحري بقطر 12 بوصة وبطول 4.5 كيلو متر بمنطقة رأس بدران لشركة سوكو وصيانة حقول المياه العميقة لشركة رشيد.

وأكد أشرف إمام أن شركة خدمات البترول البحرية تلتزم باتخاذ كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

ومن جانبه، أشاد وزير البترول بما وصفه بالدور المتميز الذي قامت به الشركة من خلال المساهمة في إنجاز تنفيذ المشروعات البترولية الكبرى في المناطق البحرية في توقيتات قياسية وبأعلى معدلات الأداء، مطالبا بالتوسع في أنشطتها والعمل على فتح مجالات عمل جديدة.

وأكد الوزير دور الأنشطة البترولية البحرية المتخصصة في المساهمة في تنفيذ المشروعات البترولية، وأهمية المساندة والدعم الكامل لشركة خدمات البترول البحرية لمواجهة تحديات المرحلة الحالية والاستمرار في البرامج التدريبية في هذه الأنشطة لرفع مهارات العاملين وتأهيلهم، والعمل على رفع القدرات الفنية والتكنولوجية لوحدات الأسطول البحرى الحالية.

وأشار إلى ضرورة عمل الشركة على إضافة وحدات بحرية جديدة ومعدات، والالتزام ببرامج الصيانة الدورية للحفاظ على الأصول واستمرار معدلات كفاءتها، مؤكدا أهمية الاستفادة المثلى من الأصول المتاحة واستغلالها الاستغلال الاقتصادي الأمثل، ووضع منظومة السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة على قائمة أولويات عمل الشركة.