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أسعار الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الأحد 29-3-2020

04:41 م الأحد 29 مارس 2020
أسعار الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الأحد 29-3-2020

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا بنهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه الخميس الماضي.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، والبركة عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.71 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

أسعار الدولار صرف الدولار الجنيه المصري

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