التوصيل مجانًا.. شركة ناشئة مصرية تتيح شراء منتجات البقالة عبر الإنترنت

كتب-علاء حجاج:

أعلنت شركة "كيو إي ماركتس وQ eوmarkets" الناشئة عن إتاحة خدمات التوصيل مجانا لكافة عملائها بالقاهرة الكبرى، وأتاحت الاشتراك في المنصة للمحلات بدون عمولات لمدة ثلاث شهور.

قال هشام الصافي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لمنصة "كيو إي ماركتس Q eوmarkets"، إن المنصة تتيح لعملائها شراء احتياجاتهم من المنتجات الأساسية المختلفة من خلال منصتها الإلكترونية على أن يتم توصيلها مجانا، وذلك حفظاً على سلامتهم من خلال تقليل تواجدهم في الشارع والتجمعات.

ويأتي هذا في إطار التعاون المستمر بين القطاع الخاص والدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد وتداعياته ودعم جهود الدولة في إبقاء المواطنين بمنازلهم وعدم النزول إلا للضرورة القصوى، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وأوضح أن الشركة طرحت الشركة مبادرة لانضمام الشركاء لها دون عمولات لمدة 3 أشهر، وتتيح المبادرة ضم محلات البقالة والصيدليات والسوبر ماركت وحتى محلات بيع مأكولات الحيوانات.

وتساعد المنصة شركائها من المحلات والسوبر ماركت فرصة لتسويق منتجاتهم أونلاين وزيادة مبيعاتهم بالوصول للعملاء بمختلف المناطق والتي لم يكن يصلوا لهم بالطريقة التقليدية.

وأضاف الصافي "سنستمر في توصيل منتجات عملائنا مجانا بالتعاون مع شركة "سيرفيكس" لخدمات الشحن.

ويمكن لعملاء المنصة شراء احتياجاتهم اليومية من منتجات البقالة المختلفة مثل المكرونة والأرز والزيت والسكر والشاي والخضروات والفاكهة ومنظفات المنزل والألبان والحلوى والمعلبات والمجمدات والسجائر، كذلك تتيح المنصة منتجات التعقيم والتطهير المختلفة ومنتجات النظافة الشخصية".

وتجمع "كيو إي ماركتس وQ eوmarkets" السوبر ماركت ومحلات البقالة بمختلف فروعها في كل منطقة جغرافية بالقاهرة والجيزة على منصة واحدة ليتمكن العميل من شراء احتياجاته بضغطة زر على أن يتم توصيلها له في نفس اليوم وفي غضون دقائق من إتمام عملية الشراء.

ويمكن للعملاء طلب منتجة من خلال تطبيق الهواتف الذكية على "أندرويد أو IOS" أو من خلال الموقع الإلكتروني.