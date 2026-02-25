وزير الاتصالات يشهد إطلاق منصة "واعي. نت" لتعزيز الحماية على الإنترنت

شهد رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إطلاق منصة "واعي.نت" www.wa3i.net الإلكترونية لمبادرة المواطنة الرقمية والحماية على الإنترنت، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للإنترنت الآمن خلال شهر فبراير الجارى، بهدف دعم جهود الدولة في بناء مجتمع رقمي آمن وتمكين مختلف فئات المجتمع، لاسيما الأطفال والنشء، من الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا وتحصينهم ضد المخاطر والتهديدات الرقمية على شبكة المعلومات الدولية الانترنت.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، تعد "واعي.نت" من أوائل المنصات العربية المتكاملة المتخصصة في مجال المواطنة الرقمية والحماية على الإنترنت، حيث تمثل مساحة معرفية وتفاعلية تقدم محتوى عربي متخصص للفئات المستهدفة، بما يشمل الأطفال والمراهقين والشباب وأولياء الأمور والمعلمين وكبار السن، مصنفًا حسب الفئات العمرية.

وتعمل المنصة على تعزيز الوعي الرقمي، وبناء الهوية الرقمية، وتنمية مهارات التفكير الناقد وإدارة المخاطر الرقمية وحماية البيانات الشخصية، وتزويد الأسر والمعلمين بالأدوات والمعارف اللازمة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي.

وتقدم المنصة محتوى وإرشادات عملية متخصصة، لتكريس ثقافة المواطنة الرقمية، وتتيح التعرف على أدوات الدعم والمساندة الوطنية المتاحة، كما تعمل على توسيع الشراكات مع شركاء محليين ودوليين ومنظمات المجتمع المدني لضمان وصول المحتوى إلى مختلف فئات المجتمع، فضلا عن توفير أدوات دعم وإرشاد متنوعة ومتكاملة.

وخلال الفعالية، وقعت مذكرة تفاهم بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة للتعاون في حماية الأطفال على الإنترنت.

وفى كلمته، أكد هندي أن أن الدولة تنظر إلى حماية الأطفال والشباب على الإنترنت باعتبارها قضية أمن مجتمعي وبناء إنسان، في ظل تصاعد مخاطر الإدمان الرقمي، والتنمر الإلكتروني، وتعرض النشء والأطفال لمحتوى غير ملائم، والاستغلال عبر المنصات الرقمية، وما يترتب على ذلك من آثار نفسية وسلوكية وتربوية تمس الأسرة والمجتمع بأكمله.

وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل عبر مبادرة المواطنة الرقمية والحماية من مخاطر الإنترنت على تمكين الأطفال والشباب وأولياء الأمور والمعلمين من الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا؛ مشيرا إلى أن هذه السياسات تأتي انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني "2023-2027" التي توسع مفهوم الحماية ليشمل حماية الإنسان، وعلى رأسها الطفل.

وأكد هندي أن منصة "واعي. نت" تمثل إحدى الممكنات العملية لمسار التحول الرقمي الأمن في مصر.

وبموجب مذكرة التفاهم، تعمل الوزارة على تطوير وإتاحة محتوى توعوي رقمي تفاعلي عبر منصة "واعي.نت"، مع ضمان وصوله للأطفال ذوي الإعاقة والالتزام الكامل بحماية خصوصية البيانات الخاصة بالأطفال، إلى جانب تطوير مهارات الأطفال والنشء في التعامل مع المحتوى الالكتروني من خلال تنظيم مجموعة ورش عمل وندوات تدريبية للأطفال وأولياء الأمور والمعلمين وبناء قدرات الكوادر المتخصصة بالتعاون مع المجلس والشركاء الوطنيين.

كما يتولى المجلس القومي للطفولة والأمومة قيادة جهود التوعية المجتمعية بوصفه الجهة الوطنية المختصة بحماية الطفل، بما يشمل وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية والتنسيق مع الجهات المعنية، وتعزيز مهارات الحماية وتوفير سبل الدعم المتاحة وطرق الحماية من المخاطر الإلكترونية على المستوى الوطني وذلك من خلال القنوات المجتمعية التابعة للمجلس في مختلف المحافظات، واعتماد المحتوى الرقمي قبل نشره لضمان دقته وملاءمته.