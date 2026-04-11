نفى محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، ما تردد مؤخرا عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن رفع أسعار كروت الشحن وخدمات الإنترنت بنسبة 20%، مؤكدا أن هذه الأنباء مجرد شائعات ولا أساس لها من الصحة.

وقال محمد طلعت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الكلام" المذاع على قناة "الشمس"، إن شركات الاتصالات لم تقم بتطبيق أي زيادات جديدة على كروت الشحن سواء العادية أو كروت الفكة أو باقات الإنترنت.

وأضاف رئيس شعبة المحمول، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة الوحيدة المنوط بها الموافقة على أي تعديل في الأسعار، مشيرا إلى أن الجهاز لا يوافق على مثل هذه الطلبات بسهولة أو بشكل مفاجئ.

وأشار إلى أن شركات المحمول تعتمد بشكل كبير على المواد البترولية لتشغيل المحطات، ومع ارتفاع تكاليف التشغيل قد تتقدم بطلبات للمراجعة السعرية، إلا أن التجارب السابقة تثبت أن الجهاز القومي قد يستغرق سنوات لدراسة هذه الطلبات.

وشدد محمد طلعت على أن مبيعات التجزئة وكروت الشحن البسيطة التي تعتمد عليها قطاعات واسعة من الشعب المصري لم تشهد أي تغيير، داعيا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الرسمية، مؤكدا أنه تواصل مع مسؤولي شركات الاتصالات الذين نفوا بدورهم تلقي أي تعليمات برفع الأسعار في الوقت الراهن.