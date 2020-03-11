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أوبك تخفض توقعاتها للطلب العالمي على النفط بسبب كورونا

04:04 م الأربعاء 11 مارس 2020
أوبك تخفض توقعاتها للطلب العالمي على النفط بسبب كورونا

منظمة أوبك

القاهرة - وكالات:

قلصت منظمة أوبك، اليوم الأربعاء، توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا وقالت إن تخفيضات أخرى قد تعقب ذلك.

وتتوقع منظمة البلدان المصدرة للبترول ارتفاع الطلب العالمي 60 ألف برميل يوميا فقط في 2020، بانخفاض 920 ألف برميل يوميا عن توقعها السابق، حسبما ذكرت في تقرير شهري.

وقالت أوبك ”في ضوء أحدث التطورات، فإن كفة المخاطر أرجح من المؤشرات الإيجابية وتنبئ بمزيد من التخفيضات على نمو الطلب النفطي إذا استمر الوضع الحالي‭“‬.

وهوت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعدما أعلنت السعودية عزمها زيادة الإنتاج مطلع أبريل المقبل، عقب فشل اتفاق كبار منتجي النفط على مقترح بخفض الإنتاج، وتمسك روسيا بموقفها الرافض للخفض.

منظمة أوبك النفط فيروس كورونا

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