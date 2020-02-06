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أسعار النفط ترتفع لليوم الثاني على التوالي بعد تقدم مكافحة كورونا

12:06 م الخميس 06 فبراير 2020
أسعار النفط ترتفع لليوم الثاني على التوالي بعد تقدم مكافحة كورونا

أسعار النفط


القاهرة- كالات:

ارتفعت أسعار للنفط لليوم الثاني على التوالي، اليوم الخميس، في ظل تفاؤل المستثمرين بشأن تقارير غير مؤكدة عن تقدم محتمل في مكافحة تفشي فيروس كورونا في الصين مما قد يؤدي إلى تعافي الطلب على الوقود في أكبر مستورد للخام في العالم، بحسب وكالة رويترز.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتا أو 1.4% إلى 56.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفعت 2.4% في الجلسة السابقة.

وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 95 سنتا أو ما يعادل 1.9% إلى 51.70 دولار للبرميل بعد أن زادت 2.3% أمس الأربعاء.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة تسدي المشورة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين حلفاء، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، اليوم الخميس.

وتبحث اللجنة خفضا أكبر لإنتاج النفط لدعم الأسعار بعد انخفاضها لعدة أيام جراء المخاوف بشأن النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة بسبب تفشي الفيروس.

واجتمعت اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ هذا الأسبوع لدراسة زيادة تخفيضات الإنتاج بكمية إضافية قدرها 500 ألف برميل يوميا أو تمديد التخفيضات الحالية لما بعد مارس المقبل.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء أوبك+ يومي الخامس والسادس من مارس المقبل.

وانخفضت أسعار النفط ما يزيد عن 20% منذ بلغت أعلى مستوياتها هذا العام في الثامن من يناير الماضي بفعل مخاوف بشأن الطلب ناجمة عن تفشي الفيروس ومؤشرات على فائض في الإمدادات.

وفي اليومين الماضيين، تلقت السلع الأولية والأسهم وأسواق أخرى الدعم من تقارير غير مؤكدة عن تقدم محتمل في تصنيع عقاقير علاجية لفيروس كورونا الذي تسبب في وقف وسائل النقل وتقييد النشاط الصناعي في الصين.

لكن منظمة الصحة العالمية قللت من أهمية التقارير بشأن‭‭‭ ‬‬‬تحقيق تقدم في اكتشاف عقاقير.

واضطربت سلاسل الإمداد للسلع الأولية في الصين لحد أن مبيعات النفط الخام قصيرة الأجل، بجانب الغاز الطبيعي المسال، انخفضت إلى قرب الصفر هذا الأسبوع.

أسعار النفط فيروس كورونا

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