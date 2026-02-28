قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن استمرار العمليات العسكرية لفترة تتراوح بين أسبوع وشهر قد يؤدي إلى موجة تقلبات ملحوظة في الأسواق العالمية، خاصة إذا تزامن ذلك مع رد عسكري إيراني ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، بما يوسع نطاق التوترات الجيوسياسية.

وأوضح أن الأسواق قد تشهد تحركات تتراوح بين 5% و10% صعودًا وهبوطًا، مشيرًا إلى أن الذهب سيكون في مقدمة المستفيدين، مع توقعات بارتفاعه بنحو 10% ليقترب من مستويات 5600 جنيه، إلى جانب صعود أسعار الفضة وباقي المعادن النفيسة، في ظل توجه المستثمرين إلى الملاذات الآمنة.

وأضاف معطي أن أسعار النفط مرشحة أيضًا للارتفاع لتقترب من مستوى 80 دولارًا للبرميل، في وقت قد يتراجع فيه الدولار الأمريكي، مع انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية، وعلى رأسها مؤشر (Dow Jones Industrial Average) ومؤشر (S&P 500)، نتيجة حساسية أسواق المال العالمية تجاه المخاطر السياسية والعسكرية.

وأشار إلى أن التأثيرات لن تقتصر على الأسواق الأمريكية، بل ستمتد إلى الأسواق الأوروبية والعالمية، وكذلك الأسواق العربية، خاصة أسواق الخليج، نظرًا لقربها من بؤرة الأحداث.

ولفت معطي إلى أن أخطر السيناريوهات يتمثل في احتمالية إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من شحنات النفط والسلع الاستراتيجية، مؤكدًا أن أي تعطل في حركة الملاحة هناك قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم عالميًا، نتيجة زيادة تكاليف النقل وأسعار الطاقة.

وأكد الخبير الاقتصادي أنه في حال امتداد الصراع لفترة أطول قد تصل إلى ثلاثة أشهر، فإن التأثيرات قد تتضاعف، مع تراجعات محتملة في الأسواق العالمية تصل إلى 20%، وارتفاع مماثل في أسعار الذهب، بما يعكس تصاعد حالة عدم اليقين واتجاه المستثمرين إلى أدوات التحوط في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.

وتتزامن هذه التطورات في أعقاب توجيه الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات عسكرية إلى أهداف داخل إيران، ما أدى إلى تصاعد حدة التوتر في المنطقة.

وردت طهران بهجمات استهدفت القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج، إلى جانب إطلاق صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل، في تصعيد عسكري متبادل زاد من حالة القلق بشأن استقرار الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على أسواق الطاقة.