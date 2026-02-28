كتب- أحمد الخطيب:

رفع بنك باركليز توقعاته لسعر العقود الآجلة لخام برنت إلى نحو 100 دولار للبرميل، مقارنة بتقدير سابق عند 80 دولاراً، وذلك في أعقاب الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل على مواقع داخل إيران.

ويعد باركليز أحد أكبر البنوك البريطانية العالمية ويقدم خدمات مصرفية واستثمارية في العديد من الأسواق الدولية.

وقال البنك في مذكرة بحثية إن أسواق النفط قد تبدأ الأسبوع بمواجهة سيناريوهات شديدة الحساسية، مرجحاً أن يصل خام برنت إلى مستوى 100 دولار للبرميل إذا استمرت المخاوف المتعلقة بتعطل الإمدادات في ظل تدهور الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط، وفق رويترز.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا هجمات استهدفت مواقع وقادة داخل إيران، في حين ردت طهران بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل وبعض دول الخليج.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 2% في جلسة الجمعة مع تزايد مخاوف المتعاملين من تعطل الإمدادات، رغم أن خام برنت أنهى التعاملات عند 72.48 دولار للبرميل.

وتتزايد أهمية التطورات في المنطقة نظراً لأن نحو خمس الاستهلاك العالمي من النفط يمر عبر مضيق هرمز، ما يجعل أي اضطراب أمني هناك تهديداً مباشراً للأسواق العالمية.

وتصدر إيران ودول أخرى أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول، من بينها السعودية والإمارات والكويت والعراق، الجزء الأكبر من صادراتها النفطية عبر المضيق، خاصة إلى الأسواق الآسيوية.

ووفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، جاءت إيران في عام 2025 كثالث أكبر منتج للنفط الخام داخل أوبك بعد السعودية والعراق.