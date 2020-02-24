"أديب كابيتال" تضخ تمويلات بقيمة 885 مليون جنيه في أول شهرين من 2020

كتبت- منال المصري:

قال محمد علي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مصرف أبوظبي الإسلامي مصر، إن شركة أديب كابيتال، الذراع الاستثماري للمصرف، نفذت عمليتين تمويلية بقيمة 885 مليون جنيه خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف علي خلال مائدة مستديرة اليوم الاثنين، للإعلان عن نتائج الأعمال المالية للبنك عن عام 2019، أن قيمة إحدى هاتين العمليتين وصلت إلى 300 مليون جنيه وهي تمويل لإحدى شركات التمويل العقاري، وقيمة الأخرى 585 مليون جنيه وهي مقدمة لأحد المولات التجارية.

وذكر أن أرباح شركة "أديب كابيتال" وصلت إلى 9.1 مليون جنيه خلال العام الماضي مقابل 2.8 مليون جنيه في 2018.

وأشار علي إلى أن شركة أديب للتأجير التمويلي، المملوكة للبنك، تخطط لزيادة إجمالي أصولها إلى 1.5 مليار جنيه في نهاية العام الجاري مقابل 960 مليون جنيه في نهاية 2019.

وكشف الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي مصر، عن اعتزام البنك إغلاق الخسائر المرحلة بالكامل خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال إن الخسائر المرحلة هبطت إلى 229 مليون جنيه بنهاية عام 2019 بالميزانية المستقلة للمصرف، وذلك مقابل 1.3 مليار جنيه بنهاية 2018، بينما وصلت إلى 35 مليون جنيه بالميزانية المجمعة في نهاية 2019، مقابل 1.4 مليار جنيه في نهاية 2018.

وأضاف أن البنك سدد الضرائب المتراكمة عليه بالكامل لمصلحة الضرائب في نوفمبر 2018، بقيمة تقرب من مليار جنيه، وحصل على خصم 90% على إجمالي متأخرات الفوائد.