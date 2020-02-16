أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا عيد الحب سد النهضة عمرو دياب الطقس أسعار الذهب صفقة القرن

المركزي: 2 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال نوفمبر الماضي

03:40 م الأحد 16 فبراير 2020
المركزي: 2 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال نوفمبر الماضي

دولارات وتحويلات

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت البيانات الأولية للبنك المركزي، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر الماضي بمقدار 128.9 مليون دولار بمعدل سنوي 6.8% مقارنة بنفس الشهر من عام 2018.

وبحسب بيان من البنك المركزي اليوم الأحد، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال نوفمبر الماضي نحو 2 مليار دولار مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2018.

وأشار المركزي إلى أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بذلك خلال الفترة من أول يوليو وحتى نوفمبر 2019 (الشهور الخمس الأولى من السنة المالية 2019-2020) إلى نحو 11.1 مليار دولار مقابل نحو 9.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية الماضية، بزيادة نحو 1.2 مليار دولار بنسبة 12.1%.

البنك المركزي تحويلات المصريين بالخارج دولار

الخبر التالى:

النساجون الشرقيون: نبحث عن موردين للخامات في الهند وتركيا بعد أزمة "كورونا"
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق أحمد نصر قائد القوات الجوية الأسبق