المركزي: 2 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال نوفمبر الماضي

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت البيانات الأولية للبنك المركزي، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر الماضي بمقدار 128.9 مليون دولار بمعدل سنوي 6.8% مقارنة بنفس الشهر من عام 2018.

وبحسب بيان من البنك المركزي اليوم الأحد، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال نوفمبر الماضي نحو 2 مليار دولار مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2018.

وأشار المركزي إلى أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بذلك خلال الفترة من أول يوليو وحتى نوفمبر 2019 (الشهور الخمس الأولى من السنة المالية 2019-2020) إلى نحو 11.1 مليار دولار مقابل نحو 9.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية الماضية، بزيادة نحو 1.2 مليار دولار بنسبة 12.1%.