سهم التجاري الدولي ومبيعات عربية يهبطان بالبورصة 1.2% خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بضغط من مبيعات عربية ومحلية، وهبوط في سعر سهم التجاري الدولي.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.2% إلى مستوى 13845 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.94%، ومؤشرEGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.8%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب خلال اليوم صافي بيع بقيمة 154.9 مليون جنيه، والمستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 73.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 228.6 مليون جنيه.

وخلال التعاملات اليوم، تراجع سعر سهم البنك التجاري الدولي – صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر – بنسبة 1.3%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.21% مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 14009 نقاط.