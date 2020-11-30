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تراجع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين

10:41 ص الإثنين 30 نوفمبر 2020
تراجع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 17 و18 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وانخفض سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 10 جنيهات ليتراوح بين 60 و65 جنيها، كما انخفض سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و360 جنيها.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و100 جنيه.

وسجل سعر كيلو السمك البوري، اليوم، بين 39 و45 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك السمك البلطي سوق العبور

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