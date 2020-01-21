تراجع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 23 و29 جنيها،

وانخفض سعر السمك المكرونة السويسي جنيهين، ليتراوح بين 50 و64 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكالماري بين 110 جنيهات و160 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا، ليتراوح بين 40 و50 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.