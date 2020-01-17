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الدولار يواصل رحلة الهبوط أمام الجنيه ويفقد 15 قرشا في أسبوع

04:54 م الجمعة 17 يناير 2020
الدولار يواصل رحلة الهبوط أمام الجنيه ويفقد 15 قرشا في أسبوع

صرف الدولار

كتبت- شيماء حفظي:

واصل سعر صرف الدولار تراجعه أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، للأسبوع الثاني على التوالي، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

ووفقا لبيانات البنك، سجل سعر الدولار بنهاية تعاملات أمس الخميس 15.80 جنيه للشراء و15.90 جنيه للبيع، مقابل 15.95 جنيه للشراء و16.05 جنيه للبيع، الخميس الماضي.

وفقد الدولار منذ الخميس الماضي، 15 قرشا أمام الجنيه، بفضل جذبت استثمارات أجنبية كبيرة، في أدوات الدين الحكومية، ما دعم سعر الجنيه أمام العملة الأمريكية.

وانخفض متوسط سعر الدولار في البنك المركزي خلال الأسبوع الماضي، بنحو 16 قرشا.

وسجل متوسط سعر العملة الأجنبية أمس الخميس 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع، مقابل 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع الخميس الماضي.

صرف الدولار أسعار الدولار البنك الأهلي المصري الجنيه المصري

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