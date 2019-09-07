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    تقرير: 22% من المنشآت الخاصة تستخدم الإنترنت في المعاملات المالية

    01:10 م السبت 07 سبتمبر 2019
    تقرير: 22% من المنشآت الخاصة تستخدم الإنترنت في المعاملات المالية

    بطاقة دفع عن طريق الإنترنت

    كتب- محمد علاء الدين:

    قال تقرير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن 22.3% من منشآت القطاع الخاص تستخدم الإنترنت في المعاملات المالية والبنكية خلال الربع الأول من العام الجاري.

    وتستخدم 17.2% من المنشآت الخاصة الإنترنت في التعامل مع خدمات الحكومة الإلكترونية، وفقًا للتقرير.

    وبحسب التقرير فإن الاستخدام الأكبر للإنترنت في المنشآت الخاصة كان استقبال وارسال البريد الإلكتروني بمعدل 65.1% من منشآت القطاع الخاص.

    وبحسب التقرير فإن 60% من منشآت القطاع الخاص تستخدم الإنترنت في الحصول على معلومات عن السلع والخدمات، بينما يستخدمه 43% في خدمة العملاء.

    وأظهر التقرير استخدام 18.2% من منشآت القطاع الخاص الإنترنت في تقديم السلع والخدمات أونلاين عبر الإنترنت.

    واعتمد تقرير وزارة الاتصالات على نتائج استبيان دوري أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول استخدامات خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القطاع.

    الإنترنت المعاملات المالية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطاع الخاص
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