"فودافون" تبدأ تشغيل أول مبانيها بالطاقة الشمسية في بني سويف

كتب- محمد علاء الدين:

أعلنت فودافون مصر عن تشغيل أول مبنى للشركة يعمل بالطاقة الشمسية بمحافظة بني سويف، وذلك ضمن خطتها للاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول عام 2025 لتصبح أول شركة اتصالات تتحول إلى إنتاج الطاقة بدلا من استهلاكها فقط.

وبحسب بيان أصدرته الشركة اليوم الثلاثاء، يعتمد المبنى على توليد الطاقة من خلال ألواح الطاقة الشمسية المثبتة فوق سطحه، والتي تنتج 90.48 كيلووات شهريًا، وما يعادل 154.4 ميجاوات سنويًا، لتولد المحطة طاقة كهربائية تكفي لتشغيل 19 منزلا لمدة عام.

وأوضحت الشركة أن هذا المشروع يعد خطوة لدعم التوجه العام للاقتصاد المصري والدولة لزيادة معدلات استخدام الطاقة المتجددة من أجل تحقيق التنمية المستدامة "رؤية 2030".

وتسير فودافون مصر نحو التوسع في حلول الطاقة الشمسية لتشمل كافة مباني الشركة ومراكز البيانات، وهو ما يساهم في توفير الطاقة والحفاظ على البيئة عبر تقليل ما يقرب من 109 أطنان من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة سنويًأ، لتصبح صديقة للبيئة.