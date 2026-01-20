كتب- أحمد الخطيب:

سجلت أسعار الذهب العالمية مستوى تاريخيًا جديدًا خلال تعاملات اليوم، بعدما لامست حاجز 4731 دولارًا للأوقية، قبل أن تقلص مكاسبها بشكل طفيف لتستقر عند نحو 4724 دولارًا للأوقية، وفقًا لآخر بيانات وكالة بلومبرج.

وكان الذهب قد حقق مستوى تاريخيًا جديدًا خلال تعاملات أمس، بعدما سجّل قرابة 4671 دولارًا للأوقية، مواصلًا موجة الصعود القياسي التي يشهدها المعدن النفيس خلال الفترة الأخيرة.

يأتي ذلك بعد أن تراجعت أسعار الذهب في البورصات العالمية بختام تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 0.43%، لتستقر عند مستوى 4596 دولارًا للأوقية قبيل العطلة الأسبوعية.

وتحولت أنظار المستثمرين مجددًا إلى أصول الملاذ الآمن، في ظل مخاوف متزايدة بالأسواق العالمية، عقب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة على أوروبا على خلفية الخلاف القائم بشأن ملف جرينلاند.

وكان ترامب قد تعهد، السبت الماضي، بموجة جديدة من رفع الرسوم الجمركية على الحلفاء الأوروبيين، إلى أن يتم السماح للولايات المتحدة بشراء جزيرة جرينلاند، ما أدى إلى تصعيد الخلاف حول مستقبل الجزيرة القطبية الشمالية التابعة للدنمارك.

وفي تصعيد إضافي، هدد الرئيس الأميركي أمس بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول الأوروبية، حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن جرينلاند.