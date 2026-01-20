إعلان

انخفاض الدقيق والسكر والمكرونة والدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق

كتبت- ميريت نادي:

12:22 م 20/01/2026

أسعار السلع الأساسية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار الدقيق، وزيت عباد الشمس، والسكر، والمكرونة، واللحوم، والدواجن، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20-1-2026، بينما ارتفعت أسعار الفول، والعدس، وزيت الذرة، والجبن الأبيض، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.73 جنيه، بتراجع 5 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 58.63 جنيه، بزيادة 1.36 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.7 جنيه، بتراجع 83 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 90.41 جنيه، بتراجع 93 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 34.11 جنيه، بتراجع 96 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.23 جنيه، بتراجع 21 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 67.87 جنيه، بزيادة 3.29 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.28 جنيه، بتراجع 21 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 108.78 جنيه، بزيادة 1.66 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 399.02 جنيه، بتراجع 57 قرشًا.

كيلو الدواجن الطازجة: 96.28 جنيه، بتراجع 1.9 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.38 جنيه، بتراجع 67 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 53.39 جنيه، بزيادة 98 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 140.94 جنيه، بزيادة 8.74 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 265.25 جنيه، بتراجع 7.34 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30.55 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 87.75 جنيه، بتراجع 12.69 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار السلع الأساسية انخفاض سعر الدقيق انخفاض سعر السكر انخفاض سعر المكرونة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف تؤثر المشروبات والأطعمة الحارة والساخنة على صحتك؟
نصائح طبية

كيف تؤثر المشروبات والأطعمة الحارة والساخنة على صحتك؟
فادية عبدالغني: حياتي الشخصية ليست مجالا للنقاش
زووم

فادية عبدالغني: حياتي الشخصية ليست مجالا للنقاش
سعر اليورو يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر اليورو يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة بصحبة ابنة شقيقتها (صور)
زووم

إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة بصحبة ابنة شقيقتها (صور)
صدمة جديدة.. حالة وفاة ثانية بسبب أحداث نهائي أمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

صدمة جديدة.. حالة وفاة ثانية بسبب أحداث نهائي أمم أفريقيا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

إلغاء إعفاء هاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات اليوم في مصر
زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع