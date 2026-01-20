انخفضت أسعار الدقيق، وزيت عباد الشمس، والسكر، والمكرونة، واللحوم، والدواجن، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20-1-2026، بينما ارتفعت أسعار الفول، والعدس، وزيت الذرة، والجبن الأبيض، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.73 جنيه، بتراجع 5 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 58.63 جنيه، بزيادة 1.36 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.7 جنيه، بتراجع 83 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 90.41 جنيه، بتراجع 93 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 34.11 جنيه، بتراجع 96 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.23 جنيه، بتراجع 21 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 67.87 جنيه، بزيادة 3.29 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.28 جنيه، بتراجع 21 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 108.78 جنيه، بزيادة 1.66 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 399.02 جنيه، بتراجع 57 قرشًا.

كيلو الدواجن الطازجة: 96.28 جنيه، بتراجع 1.9 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.38 جنيه، بتراجع 67 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 53.39 جنيه، بزيادة 98 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 140.94 جنيه، بزيادة 8.74 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 265.25 جنيه، بتراجع 7.34 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30.55 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 87.75 جنيه، بتراجع 12.69 جنيه.