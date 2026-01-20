كتبت- دينا خالد:

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم، انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.

ويتساءل بعض المواطنين، هل سيتم فرض أي رسوم أو ضرائب على أجهزة التليفون المحمول الشخصية التي سبق إعفاؤها قبل تطبيق هذا القرار:

وأجاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بأنه لن يتم فرض أي رسوم بأثر رجعي على أي تليفون محمول حصل على تسجيل إعفاء قبل سريان هذا القرار.

إقرأ ايضا:

إلغاء إعفاء هاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف

بعد انتهاء الإعفاء.. إلغاء تسجيل هاتف المحمول الشخصي بالدوائر الجمركية

الجمارك: انتهاء فترة إعفاء الهاتف المحمول الواردة بصحبة راكب من ظهر الغد