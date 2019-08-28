150 مليار جنيه تراجعا في استثمارات البنوك بالأوراق المالية خلال 5 أشهر

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي، تراجع استثمارات البنوك في الأوراق المالية خلال أول 5 أشهر من العام الجاري بنحو 149.8 مليار جنيه.

وبحسب التقرير الشهري للبنك المركزي عن يوليو الماضي، والصادر أمس الثلاثاء، وصلت استثمارات البنوك في إجمالي الأوراق المالية إلى 1751.7 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي مقابل 1901.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018.

وتراجع إجمالي استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالعملة المحلية إلى نحو 1391 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي مقابل 1489.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بانخفاض 98.3 مليار جنيه.

كما هبطت استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالعملات الأجنبية إلى نحو 360.7 مليار جنيه بنهاية مايو مقابل 412.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، بانخفاض 51.5 مليار جنيه.

وانخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالقطاع الحكومي (أغلبها أذون وسندات) بنهاية مايو الماضي إلى نحو 1659.2 مليار جنيه مقابل 1808.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، بتراجع 149.3 مليار جنيه.

وانخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية إلى 1327 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي مقابل 1428.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، بتراجع 101.6 مليار جنيه.

وتزامن ذلك مع ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى نحو 276.5 مليار جنيه في نهاية مايو الماضي مقابل 192.3 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 84.2 مليار جنيه.

كما هبطت استثمارات البنوك في الأوراق المالية الحكومية بالعملات الأجنبية إلى 332.3 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي مقابل 379.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، بتراجع 47.6 مليار جنيه.