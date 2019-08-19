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6950 جنيهًا للمتر.. دمياط للأثات تطرح عددًا محدودًا من الورش للبيع

05:01 م الإثنين 19 أغسطس 2019
6950 جنيهًا للمتر.. دمياط للأثات تطرح عددًا محدودًا من الورش للبيع

مصنع للأثاث

كتبت- دينا خالد:

أعلنت شركة مدينة دمياط للأثاث، طرح عدد من الورش في المدينة للبيع، بداية من يوم الأربعاء المقبل، بمساحة 100 متر مربع للورشة.

وأضافت الشركة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن سعر كراسة الشروط تبلغ قيمتها 300 جنيه غير مستردة، وحددت سعر المتر للوحدة بـ 6950 جنيها، وبمقدم حجز 90 ألف جنيها للورشة.

وكانت الشركة أعلنت عن الطرح الثاني في فبراير الماضي، بسعر 5950 جنيها للمتر، وهو ما يعني أن سعر المتر ارتفع نحو ألف جنيه.

وكان معتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذي السابق، توقع لمصراوي، في تصريح سابق، زيادة تكاليف الترفيق والإنشاءات بعدما رفعت الحكومة أسعار الكهرباء والمياه والوقود، مما سيرفع سعر المتر بالمدينة.

تعمل الحكومة على إنشاء مدينة متخصصة في صناعة الأثاث بدمياط، وستكون هذه المدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها، وتطرح الحكومة فيها ورش ووحدات للتصنيع.

مدينة دمياط للأثاث فيسبوك صناعة الأثاث

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