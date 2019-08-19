مصر توقع مع البنك الأوروبي منحتين بـ 28 مليون جنيه لدعم السكك الحديدية

كتبت-منال المصري:

وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الاثنين مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منحتين بقيمة 28 مليون جنيه لدعم مشروع تجديد القاطرات وتطوير منظومة شحن البضائع بالسكة الحديد.

ووقع على الاتفاقية وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وخالد حمزة مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بحضور وزير النقل.

وقال وزير النقل إن المنحة الأولى سيتم توجيها لإنشاء شركة استثمارية لإنشاء شبكة لنقل البضائع مما يساهم في جذب موارد للسكك الحديدية مشيرا إلى فتح الباب أمام أي مستثمر للمشاركة في إنشاء الشركة.

وأضاف أن السكك الحديدية تملك خطوط لنقل البضائع في العين السخنة وبورسعيد ودمياط مما يساهم في زيادة خدمات نقل البضائع كما يساهم في تخفيف الضغط على الطرق والكباري.

وتابع: أن المنحة الثانية سيتم توجيهها لإعداد مستندات لطرح مواصفات 100 جرار جديد للسكك الحديدية بهدف رفع دعم إمكانيات السكك الحديدية والمعدات.

وقال إن الوزارة ستحدد مواصفات محددة على الجرارات على الشركات العالمية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لنبدأ في إنعاش السكة الحديدية.

وأوضح أن الوزارة انتهت من التعاقد على 100 جرار بالتعاون مع إحدى الشركات الأمريكية فضلا عن تقفيل 50 جرارًا أخر مع إحدى الشركات الأوربية.

وبحسب خالد حمزة، مدير مكتب البنك الأـوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، في بيان صحفي لوزارة الاستثمار اليوم فإن إجمالي استثمارات البنك في مصر بلغت 5 مليارات يورو في العديد من المجالات، أهمها القطاع الصناعي والمشروعات التنموية والبنية الاساسية، وفقًا لأولويات الحكومة المصرية، وأكد أن البنك حريص على استمرار التعاون الاستراتيجي مع مصر.

وقال حمزة إن المنحتين المُقدمتين إلى وزارة النقل ستساهمان في تطوير هذا القطاع الحيوي، لتسريع النمو الاقتصادي، والاستفادة من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.