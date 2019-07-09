"التنظيم والإدارة" يصدر القواعد التنفيذية لترقية الموظفين الأسبوع المقبل

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الثلاثاء، إن الجهاز سيصدر القواعد التنفيذية لقرار ترقية الموظفين، الأسبوع المقبل.

وأضاف الشيخ، ردا على سؤال لمصراوي، على هامش افتتاح مركز تقييم القدرات والمسابقات، أن الجهاز سيرسل القواعد التنفيذية للجهات الحكومية من أجل تطبيقها الأسبوع المقبل.

"قرار الترقية يتم تنفيذه بالفعل، والتطبيق الإلكتروني المعد لهذا الأمر يظهر النتائج فورا لمستحقي الترقية، لكن الجهاز سيصدر قواعد تنفيذية تفصيلية من أجل مزيد من التوضيح للجهات الحكومية، حيث تتضمن كل الحالات المتعلقة بالترقية"، بحسب ما قاله الشيخ.

وأشار الشيخ إلى أن عدد مرات الدخول على الموقع الخاص بترقية الموظفين وصل إلى حوالي 8 ملايين مرة.

وأطلقت الحكومة أكبر حركة ترقيات في تاريخ الجهاز الإداري بالدولة عبر ترقية أكثر من مليون موظف بدءا من أول يوليو لكل من استوفي المدة البينية اللازمة للترقي، وذلك ضمن الإجراءات الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 30 مارس الماضي.

وأصدررئيس جهاز التنظيم والإدارة قرارا في 20 يونيو الماضي بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، نص على ترقي الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2019 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة لكل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها اعتبارا من أول يوليو.

ويستحق الموظف اعتبارا من أول يوليو المقبل، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر، وفقا للقرار.