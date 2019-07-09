المالية تفرض غرامة على التأخر عن إنهاء الإجراءات الجمركية

القاهرة- مصراوي:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرارًا لوزير المالية، يقضي فيه بتحصيل مصروفات إدارية في حال التأخر عن المواعيد المقررة لإنهاء الإجراءات عن الرسائل الجمركية الواردة أو المصدرة عبر منظومة النافذة الواحدة.

وبحسب قرار الوزير، فإن صاحب الشأن أو من ينوب عنه، سيدفع مبلغ 200 جنيه عن كل أسبوع أو جزء منه يتأخر عن الحضور في الموعد الذي تم إخطاره به عبر منظومة "النافذة الواحدة" لإجراء عملية الكشف والمعانية للرسالة المقيدة بالبيان الجمركي بالمنظومة، اعتبارًا من الموعد المحدد بالإخطار وحتى تاريخ الحضور.

وجاء بالقرار أنه سيتم دفع 100 جنيه عن كل طرد يتم تجهيزة للكشف والمعاينة ولم يحضر صاحب الشأن أو من ينوب عنه في الموعد الذي أخطر به عبر منظومة النافذة الواحدة لحضور الكشف أو المعاينة وتم إعادته مرة أخرى للمخازن.

وصاحب الشأن سيدفع 200 جنيه عن كل أسبوع أو جزء منه يتأخر فيه عن استكمال البيان الجمركي التي طلب منه استيفاؤها وأخطر بذلك عبر المنظومة وذلك اعتبارًا من اليوم المحدد لتقديم تلك المستندات وحتى تاريخ تقديمها.

كما سيدفع 20 جنيها عن كل أسبوع أو جزء منه يتأخر فيه صاحب الشأن عن استلام إذن إفراج الوارد بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة على الرسالة في الموعد الذي تم إخطاره به عبر المنظومة، اعتبارًا من اليوم المحدد لاستلام الإذن وحتى تاريخ استلامه.

وبحسب القرار يجوز الموافقة على الإعفاء من مقابل التأخير الواجب سداده في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة إذا تقدم صاحب الشأن أو من ينوب عنه بعذر يقبله رئيس الإدارة المركزية المختص.

ووفقًا للقرار، سيطبق بداية من غدٍ، وهو اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وإلى نص القرار: