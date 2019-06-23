أسعار الدواجن تتراجع إلى 22 جنيهًا للكيلو في المزرعة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الدواجن بنحو جنيهين للكيلو الواحد في المزرعة، اليوم الأحد، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

وقال السيد، لمصراوي، إن سعر كيلو الدواجن بالمزرعة تراجع إلى 22 جنيها مقابل 24 جنيها، لتصل إلى 26 جنيها في السوق مقابل سعر بين 27 و28 جنيها الأسبوع الماضي.

وأرجع السيد، انخفاض الأسعار إلى تراجع الإقبال على الشراء خلال الفترة الماضية.

وسجل سعر كرتونة البيض نحو 27.5 جنيه بالمزرعة، ليباع بنحو 32 جنيها بالأسواق.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي 33 جنيها بالمزرعة، ليباع بنحو 38 جنيها في الأسواق، وفقا لعبد العزيز.

قال رئيس الشعبة إن سعر الكتكوت ارتفع جنيها واحدا، ليتراوح بين 4 و6 جنيهات.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.