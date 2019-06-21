الدولار يقود عملات عربية وأجنبية للهبوط أمام الجنيه في أسبوع

القاهرة – مصراوي:

قاد الانخفاض في سعر الدولار عددًا من العملات العربية والأجنبية للهبوط أمام الجنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

وانحفض سعر الدولار خلال تعاملات الأسبوع 6 قروش ليسجل أمس الخميس 16.65 جنيه للشراء و16.75 جنيه للبيع مقابل 16.71 جنيه للشراء و16.81 جنيه للبيع، بحسب بيانات الموقع الرسمي للبنك.

وهبط سعر اليورو خلال الأسبوع الماضي، ليسجل أمس الخميس 18.69 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع، مقابل 18.81 جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدينار الكويتي ليسجل أمس 54.75 جنيه للشراء و55.19 جنيه للبيع مقابل 54.99 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع.

وهبط سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع، ليسجل أمس 4.43 جنيه للشراء و4.47 جنيه للبيع، مقابل 4.45 جنيه للشراء 4.49 جنيه للبيع.

وخلال الأسبوع الماضي، هبط أيضًا سعر الدرهم الإماراتي ليسجل أمس 4.53 جنيه للشراء و4.56 جنيه للبيع مقابل 4.55 جنيه للشراء و4.48 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الريال القطري إلى 4.32 جنيه للشراء و4.59 جنيه للبيع، مقابل 4.34 جنيه للشراء و4.62 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني، 6 قروش ليسجل أمس 21.04 جنيه للشراء، مقابل 21.10 جنيه للشراء، بينما استقر سعر البيع عند 21.32 جنيه للبيع.