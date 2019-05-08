التخطيط: ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.6% في الربع الثالث

القاهرة – مصراوي:

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، اليوم الأربعاء، إن معدل النمو الاقتصادي، خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، ارتفع إلى 5.6%، مقابل 5.4% في نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الوزيرة إن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% في الربع الرابع من العام المالي الحالي.

وتستهدف الحكومة معدل نمو 5.6% خلال العام المالي الجاري، وحوالي 6% في العام المالي المقبل.

وقالت هالة السعيد، إن الربع الثالث شهد تطورات ملحوظة في عدد من المؤشرات الاقتصادية، وإن "تلك التطورات تعكس المسار الصحيح الذي يسير فيه الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن الخطط التي تضعها الحكومة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة مما يسهم في تحسين مستوي المعيشة للمواطنين من جهة وبما يسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية".

وقالت الوزيرة إن ارتفاع معدل النمو في الربع الثالث، جاء نتيجة زيادة معدلات النمو في 4 قطاعات رئيسية، حيث حقق قطاع الاتصالات نموا بنسبة 15%، والاستخراجات 12.4%، وقطاع التشييد والبناء 7.9%، وقناة السويس 6.9%.

وأضافت الوزيرة أن 5 قطاعات ساهمت بنحو 64% من نمو الناتج المحلي خلال الربع الثالث مقابل نسبة مساهمة بلغت 53% العام الماضي، لتتمثل تلك القطاعات في قطاع الاستخراجات بنسبة 30% وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.6% فضلاً عن قطاعي التشييد والبناء والأنشطة العقارية بنسبة 9.5% و8.5% لكل منهما إلى جانب قطاع الاتصالات بنسبة 6.7%.

وأشارت الوزيرة إلى أن الاستثمار وصافي الصادرات شكلا معًا حوالي 85% من النمو في النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 71% في النصف المناظر من العام الماضي.

وأضافت وزيرة التخطيط أن الاستثمارات العامة حققت نحو 310 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي بنسبة نمو 19%، كما حققت الاستثمارات الحكومية نمواً بنسبة 26% لتبلغ 90 مليار جنيه.

وبحسب الوزيرة، تراجع معدل البطالة إلى 8.9% في الربع الثاني من العام المالي الحالي مقارنةً بحوالي 11.3% في الربع المقارن من العام السابق.

كما تراجع متوسط معدل التضخم السنوي ليبلغ 14% في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 25.6% في الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب الوزيرة.

وأشارت السعيد، في البيان، إلى ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الرئيسية لتبلغ نحو 38.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنحو 36.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو 7.1%.

وتطوّر صافي الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبي ليبلغ 44.2 مليار دولار في أبريل 2019، وفقا للبيان.