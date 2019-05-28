التخطيط: ورقة مجمعة تشمل أفكار الوزارات لتحديث "رؤية مصر 2030"

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التخطيط في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها عقدت ورشة عمل لمناقشة أوراق عمل الوزارات المختلفة حول تحديث استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بحضور ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة في مصر.

وأضافت الوزارة أن هذه الورشة تأتي استكمالًا للمنهجية التشاركية التي اتبعتها الوزارة منذ أولى خطوات تحديث الاستراتيجية، واستمرار إشراك أصحاب المصلحة في عملية التحديث، وذلك ضمن فعاليات الحوار المجتمعي الذي أطلقته الوزارة الشهر الماضي حول تحديث الاستراتيجية.

وتهدف ورشة العمل إلى الوصول لورقة مجمعة على المستوى القومي لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، تشمل وجهات النظر المختلفة، وأفكار الوزارات المتعددة حول رؤية مصر 2030، على أن يتم الانتهاء منها في أكتوبر 2019.

وذكرت الوزارة أن الحوار المجتمعي هو الخطوة الأولى من سلسلة ممنهجة من الحوارات المجتمعية للدعوة إلى وتحفيز المشاركة الفعالة في كافة الفعاليات القادمة.

وأشارت إلى اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال المشروعات والاستثمارات المختلفة.

وقالت هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، خلال الورشة، إن هذه الفاعلية تأتي في إطار حرص الوزارة على القيام بعملية تحديث الاستراتيجية بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة، وتهدف عملية التحديث إلى مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016.

وأضافت أن عملية التحديث تستهدف أيضا ضمان اتساق الاستراتيجية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة أفريقيا 2063، فضلًا عن حدوث تغيرات هامة في توجهات الدول الكبرى مما يؤثر على توقعات ومسار الاقتصاد العالمي.

وذكرت هويدا أن أبرز هذه التغيرات في توجهات الدول الكبرى تتمثل في الإجراءات الحمائية في الدول الصناعية المتقدمة، إلى جانب القيود على حرية التجارة الدولية، والاتجاه التصاعدي لسعر الفائدة، فضلًا عن التذبذبات في سعر النفط

وفيما يتعلق بورشة العمل، قالت الوزارة إنها شملت 4 محاور أساسية وهي تحديث الاستراتيجية، وتطوير وتنمية التواصل ورفع التوعية، والمتابعة والتقييم، وبناء القدرات، وقُسم المشاركون في الورشة إلى 5 مجموعات.

وناقشت كل مجموعة الأهداف الاستراتيجية والأفكار الرئيسة لمجموعة من الوزارات، والمجمعة في ورقة واحدة حول أحد المحاورالأساسية التالية: الاجتماعي، والثقافي، والخدمي، والاقتصادي، وأخيرًا البيئي، وقدمت كل مجموعة النتائج والمخرجات التي توصلت إليها في الجلسة الأخيرة من ورشة العمل.



وخلال ورشة العمل تم التعامل مع العديد من التحديات من أجل الوصول للشكل والمضمون الأمثل لورقة مجمعة على المستوى القومي لاستراتيجية مصر 2030، وفقا لبيان التخطيط.

وتمثلت توصيات مجموعات العمل في العمل على زيادة الاستثمار في مجالي النقل النهري والسكك الحديدية والاعتماد عليهما على نحو أكبر، والاهتمام بموضوع التعليم من أجل التوظيف وملائمة المناهج التعليمية مع متطلبات سوق العمل كأحد أهم أولويات رؤية التنمية المستدامة، بالإضافة إلى استغلال المزيد من الأراضي لإنشاء المؤسسات التعليمية المختلفة.

وأكد المشاركون أهمية أن تطلع كل مجموعة عمل على الأوراق الخاصة بالمجموعات الأخرى من أجل الوصول لرؤية موحدة، مع مراعاة إعطاء الأولوية للتوجهات الاستراتيجية والعمل على خطط طويلة الأمد لتخدم كل القطاعات في مصر، بحسب البيان.



وخلال الجلسة الختامية، اتفق المشاركون في ورشة العمل، على أن تتم مناقشة ملاحظات، وتوصيات كل مجموعة وإرسال الأوراق المجمعة للوزارة منتصف شهر يونيو المقبل، بهدف الوصول لورقة قومية موحدة تشمل كل وجهات النظر المختلفة التي تتوافق مع رؤية الوزارات كافة، والعمل على أخذها في الاعتبار في مرحلة التنفيذ.