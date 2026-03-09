إعلان

"إرادة فاينانس" توقع شراكة لصرف التمويلات للمستفيدين عبر فروع "فوري"

كتب : منال المصري

02:19 م 09/03/2026

شركة فوري

أعلنت شركة فوري، العاملة في التكنولوجيا المالية تفعيل شراكتها الرسمية مع شركة "إرادة فاينانس"، العاملة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهي الصغر؛ وذلك لبدء صرف التمويلات للمستفيدين عبر شبكة فروع فوري المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وبحسب بيان الشركة، فإن هذه الشراكة تعد مرحلة جديدة في دعم قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهي الصغر، حيث تتيح للمستفيدين من "إرادة فاينانس" صرف مبالغ التمويل بشكل فوري وآمن.

وتعتمد آلية العمل على تكامل رقمي لحظي؛ مما يقلل من مخاطر التعامل بالنقد ويخفف الازدحام في الفروع التقليدية، فضلاً عن تسريع دورة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهي الصغر.
وقال حسام عز، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة فوري، إننا ملتزمون بتقديم حلول سلسة وآمنة عبر قنوات فوري المختلفه، مما يعزز محفظة خدماتنا المالية.
من جانبه، قال عمرو أبو العزم، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة إرادة فاينانس، إن شراكتنا مع "فوري" تترجم التزامنا بتحسين تجربة العملاء وتوفير وصول أسرع للتمويل.

شركة فوري إرادة فاينانس تمويل المشروعات

