البورصة الأوروبية تواصل الهبوط مع استمرار الحرب وزيادة أسعار النفط

كتب : ميريت نادي

01:33 م 09/03/2026

البورصة الأوروبية

انخفضت أسهم بورصة أوروبا خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، ووصلت لأقل مستوى لها خلال أخر شهرين، يرجع ذلك إلي ارتفاع سعر النفط ومخاوف المستثمرين من التضخم، واستمرار تصاعد الحرب الأمريكية الإيرانية، وفق رويترز.

وانخفض المؤشر الأوروبي "ستوكس 600" بنسبة 2.43%، إلى 585.08 نقطة، بعدما انخفض 5.5% الأسبوع الماضي مسجلا أسوأ ⁠أسبوع منذ ما يقرب من عام.

وانخفضت أسهم البنوك بنسبة 3.2%، خلال تعاملات جلسة اليوم، بعد موجة البيع الأسبوع الماضي.

وهبطت أسهم شركات التكنولوجيا 3.1%، خلال تعاملات جلسة اليوم.

وتراجعت أسهم شركة الطيران "لوفتهانزا" بنسبة 3.9%، وأسهم شركة الطيران "إير فرانس" بنسبة 5.2%.

وعلى النقيض، ارتفاع أسعار أسهم الطاقة بنسبة 0.1%، وصعدت أسهم شركة الدفاع ليوناردو 1.4%، مدعومة بزيادة أسعار النفط.

وارتفع النفط بأكثر من 25% لتصل الأسعار من بداية 120 دولار للبرميل، وسط المخاوف من تأخر الشحن وتعطل الإمدادات على الأسواق بسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

اقرا أيضا:

المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط بنسبة 1.06% بمستهل جلسة اليوم الاثنين

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

