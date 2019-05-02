هيئة التنمية الصناعية تبحث التعاون مع وفد ولاية "نينجشيا" الصينية

القاهرة- مصراوي:

استقبل مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، وفدًا حكوميًا رسميًا، من ولاية نينجشيا الصينية، برئاسة ليو جي نائب المدير العام لمجلس مدينة نينجشيا التابع للمجلس الصيني للترويج والتجارة الدولية، وما وينينج مسئول قسم التنمية الاقتصادية.

وقال غازي إن الوفد الصيني جاء لتقديم الدعوة للهيئة العامة للتنمية الصناعية للمشاركة في معرض الصين والدول العربية والأفريقية في دورته الرابعة، المقرر عقده بمدينة ينتشوان عاصمة نينجشيا خلال الفترة من 5-8 سبتمبر المقبل.

وأضاف غازي في بيان صحفي اليوم الخميس، إن مشاركة مصر في مثل تلك المحافل الدولية فرصة جيدة للصناعة المحلية لفتح أسواق جديدة وتطوير من آلياتها التصنيعية من خلال الاحتكاك المباشر مع كبرى الشركات الصينية والدخول في شراكات معهم مما يدعم نقل التكنولوجيا والارتقاء بالعمليات التصنيعية، فضلا عن عرض الفرص الاستثمارية خلال فعاليات المعرض.

ويستهدف المعرض تبادل الخبرات بين الشركات المصرية والصينية في التصنيع وتكنولوجيات الإنتاج وإقامة شراكات اعمال بين الشركات في الجانبين من خلال دعوة الشركات المصرية للمشاركة في المعرض، كما يستهدف المعرض ايضا الترويج للاستثمارات الصينية في مصر.

وقال رئيس الهيئة إن الاجتماع تناول عرض المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر وما تشهده من تهيئة للمناخ الاستثماري ارتكازا على الإصلاحات التشريعية وتبسيط الإجراءات مما يمثل فرصة واعدة للاستثمارات المحلية والاجنبية المباشرة.

وبحسب البيان أبدت الهيئة استعدادها التعاون مع الجانب الصيني في دعوة الشركات المحلية للمشاركة في المعرض والترويج له، ومن المنتظر خلال الفترة القادمة أن يرسل المجلس الصيني للترويج القطاعات الصناعية المطلوبة للمشاركة في المعرض.