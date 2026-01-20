ارتفعت أسعار السمك البلطي، والبيض، والحديد، والبطاطس، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20-1-2026، بينما انخفضت أسعار الدواجن، والدقيق، والسكر، والمكرونة، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء بالأسواق

ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض الدقيق والسكر والمكرونة والدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يسجل قمة قياسية جديدة بمنتصف التعاملات