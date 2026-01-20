إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدقيق والسكر وارتفاع الحديد والذهب

كتبت- ميريت نادي:

02:07 م 20/01/2026

خريطة الأسعار اليوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والبيض، والحديد، والبطاطس، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20-1-2026، بينما انخفضت أسعار الدواجن، والدقيق، والسكر، والمكرونة، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء بالأسواق

ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض الدقيق والسكر والمكرونة والدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يسجل قمة قياسية جديدة بمنتصف التعاملات

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

خريطة الأسعار اليوم انخفاض سعر الدقيق انخفاض سعر السكر ارتفاع سعر الحديد ارتفاع سعر الذهب انخفاض أسعار الدواجن أسعار الأسماك ارتفاع أسعار البيض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يملك ترامب أوراق ضغط على إثيوبيا؟.. "الأزمات الدولية" توضح لمصراوي
أخبار مصر

هل يملك ترامب أوراق ضغط على إثيوبيا؟.. "الأزمات الدولية" توضح لمصراوي
من 18 لـ20 فبراير.. مركز الفلك يحدد موعد رمضان 2026 في الدول الإسلامية
أخبار مصر

من 18 لـ20 فبراير.. مركز الفلك يحدد موعد رمضان 2026 في الدول الإسلامية
أول تحرك برلماني بعد قرار إنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول
أخبار مصر

أول تحرك برلماني بعد قرار إنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول
أول ظهور لمحمد صلاح في ليفربول عقب ختام أمم أفريقيا (صورة)
رياضة عربية وعالمية

أول ظهور لمحمد صلاح في ليفربول عقب ختام أمم أفريقيا (صورة)
إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة بصحبة ابنة شقيقتها (صور)
زووم

إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة بصحبة ابنة شقيقتها (صور)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد إنهاء التعاقد مع "فوري".. تعرف على طرق حجز تذاكر السكة الحديد
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات اليوم في مصر
زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع