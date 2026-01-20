طلب إحاطة بالبرلمان لوزير التعليم بسبب نظام البكالوريا

كتب- نشأت علي:

أعلنت النائبة إيرين سعيد عن تقدمها بطلب إحاطة موجه إلى وزارة التربية والتعليم، بسبب عدم التزام الوزارة بما ورد في مضابط مجلس النواب بشأن نظام البكالوريا، الأمر الذي تسبب في حالة من الارتباك الشديد بين أولياء الأمور والطلاب.

وأكدت النائبة أن وزارة التربية والتعليم أعلنت أن نظام البكالوريا سيحظى باعتماد دولي، إلا أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن أي خطوات فعلية في هذا الشأن، كما لم يتم تدريب المعلمين على المناهج الجديدة رغم اقتراب موعد التطبيق، فضلًا عن عدم تعيين مدرسين متخصصين لتدريس نظام البكالوريا.

وأشارت إلى أن الوزارة كانت قد تعهدت بعدم إجبار الطلاب على اختيار نظام البكالوريا، مع منحهم فرصة كافية للتعريف بالنظام ومساعدتهم على اتخاذ القرار الأنسب، إلا أن الواقع جاء مخالفًا لذلك، حيث تم تحويل عدد من الطلاب الذين اختاروا نظام الثانوية العامة إلى مدارس تبعد مسافات طويلة عن محل سكنهم، وهو ما اعتبرته إقصاءً وعقابًا غير مبرر.

ووجهت النائبة تساؤلات حول الجهة التي ستتولى تدريس مسار البرمجة، وأماكن تطبيقه داخل المدارس، إلى جانب غياب معلمي مادة الدين، رغم رفع نسبة النجاح فيها إلى 70%، مؤكدة أن هذه التساؤلات تعكس غياب الرؤية والاستعداد الحقيقي لتطبيق نظام البكالوريا.