إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف

أدى قرار مصلحة الجمارك والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اليوم حول انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائى لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، اعتبارًا من ظهر الغد -الأربعاء- العديد من التساؤلات الهامة بين المواطنين حول مصير الأجهزة التي سبق إعفاؤها وهواتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج وغيرها من الاسئلة الدائرة في أذهان الكثيرين.

في السطور التالية يقدم مصراوي التفاصيل الكاملة للقرار في سؤال وجواب وفق تقرير الجهاز القومي لتنطيم الاتصالات.

هل تستحق أجهزة التليفون المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج أى إعفاء؟ وهل ُيمكن تطبيق الإعفاءات لهذه لأجهزة أكثر من مرة خلال العام؟

نعم، يستحق المصريون المقيمون بالخارج الحصول على إعفاء أجهزة التليفون المحمول الشخصية الخاصة بهم عند قيامهم بزيارة البلاد لأكثر من مرة خلال العام، ولمدة 90 يوًما بحٍد أقصى في كل مرة.

ويتم ذلك عن طريق التواصل مع مركز خدمة العملاء الخاص بمنظومة حوكمة التليفون المحمول، عن طريق الاتصال بالخط الساخن 15380 أو عبرتطبيق الواتساب على الأرقام التالية ( 01033151553 ) و( 01152118155 ) (01200038580)و

و( 01501592162 ).

ما هى الإجراءات الُمتبعة على أجهزة السائحين الأجانب عند قدومهم إلى البلاد؟

ُيمكن للسائح الأجنبي استخدام جهازه بشريحة أجنبية بشكل طبيعى دون استحقاق أي رسوم، وفي حال استخدام السائح لشريحة مصرية ُمخصصة للسائحين، فيجوز له الحصول على إعفاء لمدة 90 يوًما دون سداد أي رسوم، وذلك مع كل زيارة يقوم بها البلاد.

هل أصبحت معظم العلامات التجارية العالمية لأجهزة التليفون المحمول تصنع محلًيا؟

نعم، مما أدى إلى دخول 15 عالمة تجارية بطاقة إنتاجية 20 مليون جهاز سنوًيا وهو ما يجاوز احتياجات السوق المحلي.

كما شهدت صناعة أجهزة الهاتف المحمول فى مصر نقلة نوعية خلال عام 2025 وهو ما انعكس إيجاًبا على توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محلًيا بمختلف خصائصها ومواصفاتها، على نحٍو يناسب جميع شرائح المواطنين.

هل سيتم تطبيق أى رسوم جمركية على أجهزة التليفون المحمول الُمصنعة محليا؟

لن يتم تطبيق أى رسوم جمركية على أجهزة التليفون المحمول الُمصنعة محلًيا، حيث أن الهدف من تطبيق منظومة حوكمة التليفون المحمول في المقام الأول هو توطين صناعة التليفون المحمول بالسوق المحلي وهّو ماتّم بالفعل خلال العام الماضي.

هل تتمتع أجهزة التليفون المحمول الخاصة بكبرى العلامات التجارية الُمصنعة محلًيا بالمواصفات والمعايير العالمية نفسها التى تتمتع بها أجهزة التليفون المحمول بالخارج؟

نعم، ويتم تصنيع هذه الأجهزة بواسطة نفس مصنعيها العالميين، أو تحت إشرافهم التقنى المباشر، بذات المواصفات الفنية ومعايير الجودة العالمية التى تصنع بها مثيلتها فى الخارج وبأسعار تنافسية.

هل سيتم فرض أى رسوم أو ضرائب على أجهزة التليفون المحمول الشخصية التي سبق إعفاؤها قبل تطبيق هذا القرار؟

لن يتم فرض أى رسوم بأثر رجعى على أى تليفون محمول حصل على تسجيل إعفاء قبل سريان هذا القرار.

بالنسبة للقادمين من الخارج، هل سيتم التسجيل وسداد الرسوم الخاصة بأجهزة التليفون المحمول الشخصية الواردة من الخارج داخل الدوائر الجمركية؟

لن يتم التسجيل وسداد الرسوم الخاصة بأجهزة التليفون المحمول الشخصية الواردة من الخارج داخل الدوائر الجمركية، فقد تم إلغاء التسجيل الأجهزة التليفون المحمول الشخصية بالدوائر الجمركية على أن يتم سداد الضرائب والرسوم المستحقة من خالل قنوات السداد سواء من خلال تطبيق تليفوني، أو عبر طرق السداد الرقمية الُمتاحة عن طريق البنوك.

ما هى المدة المستغرقة إلعادة تشغيل جهاز تم إيقافه وذلك بعد سداد الرسوم المقررة؟

يتم التفعيل لحظًيا فور إتمام السداد بنجاح والمحافظ الإلكترونية، ويستطيع القادم الخروج من المطار بدون تسجيل أجهزة المحمول الواردة من الخارج، طالما كانت للاستعمال الشخصي، على أن يقوم بتسجيلها وسداد

رسومها لاحقا من خلال القنوات والوسائل الموّضحة عاليه خلال 90 يوما.

ما هى قنوات التواُصل المتاحة للاستفسار عن الرسوم أو الإجراءات الخاصة بمنظومة حوكمة التليفون المحمول؟

يمكن التواصل مع مركز خدمة العملاء الخاص بتطبيق تليفوني من خلال الخط الساخن 15380 أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام التالية:

(01501592162) و(01200038580) و(01152118155) و(01033151553).

وُيمكن التواصل عن طريق البريد الإلكتروني eg.gov.telephony@Contactus

كما ُيمكن تحميل تطبيق تليفوني أو تسجيل الشكاوى من خالل الرابط التالي

تطبيق تليفوني

تطبيق تليفوني

ما هى قنوات وخطوات الدفع المتاحة لسداد الرسوم؟

1-يجب أن يتم استخدام تطبيق تليفوني وإدخال الأرقام التعريفية الخاصة بجهاز التليفون المحمول.

2- يتم أخذ رقم تعريفي من التطبيق وُيمكن السداد عن طريق إحدى الوسائل التالية:

-الكروت البنكية

-بطاقات الائتمان

-بطاقات الخصم المباشر

-كارت ميزة

-المحافظ البنكية

-محافظ شركات الاتصالات

-الدفع النقدى من خلال فروع البنوك

-الدفع النقدى من خلال مندوبى وشبكات ماكينات التحصيل.