"برج وعربية فول".. أسعار زينة رمضان بمنطقة الخيامية

كتبت- شيرين صلاح:

دبت حركة بيع "زينة رمضان" في منطقة الخيامية، مع اقتراب حلول شهر الصيام، واستحوذت ديكورات أشكال "عربة الفول والبرج " المصنوعة من القماش، على اهتمام الزبائن، وفقًا لجولة لمصراوي في المنطقة.

وتتراوح أسعار هذه الديكورات بين 100 جنيه و130 جنيهًا، بحسب ما قاله بائعون بالخيامية.

وقالت مريم حسن، إنها تأتي لمنطقة الخيامية لشراء فوانيس لأحفادها وزينة رمضان "كل سنة أجي اشتري من الخيامية علشان أسعارها أقل من المحلات".

وتابعت مريم، أن هذا العام لفت انتباهها عربية الفول المصنوعة من قماش الخيامية، وقررت شرائها.

اشترت مريم عربة فول بسعر 100 جنيه، و3 فوانيس متوسطة الحجم بسعر 120 جنيهًا، و3 أمتار زينة رمضان بسعر 15 جنيهًا، بحسب قولها.

ويقول محمود عبد النبي، صاحب محل لبيع مشغولات الخيامية، إن الأشكال الجديدة من الديكورات مثل عربية الفول والبرج تستحوذ على اهتمام الزبائن هذا العام مع دخول شهر رمضان.

وأضاف عبد النبي، أن الزبائن تبحث كل عام عن الأشكال الجديدة من الفوانيس والديكورات لشرائها مع دخول شهر رمضان.

وتابع عبد النبي، أن أسعار باقي الفوانيس المصنوعة من القماش خلال هذا العام مستقرة عند نفس سعر العام الماضي، حيث يتراوح سعر الفانوس بين 15 و85 جنيهًا، وفقًا لحجم الفانوس وجودة القماش.

ويبلغ سعر المتر من زينة رمضان 5 جنيهات، ويتراوح سعر المتر من مفرش السفرة بين 15 و18 جنيهًا حسب الجودة، فيما بلغ سعر سلات القمامة نحو 25 جنيهًا للواحدة، وسعر الصينية المغطاة بالخيامية 55 جنيهًا، وهو نفس سعر العام الماضي، وفقًا لقول عبد النبي.

ويبيع عبد النبي فوانيس المسجد بسعر يتراوح بين 100 و180 جنيهًا، وهو نفس سعرها العام الماضي.

وتوقع عبد النبي، ارتفاع أسعار الفوانيس ووزينة رمضان مع حلول الشهر، نظرا لقلة المعروض مع نهاية الموسم.

"كل ما المعروض في المحلات يقل، التجار بيبقوا عاوزين يكسبوا أكتر فالسعر بيرتفع"، بحسب عبد النبي.

ويري عبد النبي، أن نسبة الإقبال على شراء حاليًا جيدة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، متوقعًا أن تزداد نسبة الإقبال مع دخول شهر رمضان.