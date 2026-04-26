مؤشرات البورصة ترتفع بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد

كتب : ميريت نادي

04:04 م 26/04/2026

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.09% عند مستوى 52421 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.


وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.46%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.42%.


وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 154.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 111 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 43.8 مليون جنيه.


وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.79% عند مستوى 52375 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.


الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم


ارتفع سهم EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بنسبة 20%، ليغلق على سعر 5.04 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 4.2 جنيه.


وصعد سهم مصر للزيوت والصابون بنسبة 20%، ليغلق على سعر 199.45 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 166.21 جنيه.


وزاد سهم مستشفى النزهة الدولي بنسبة 17.43%، ليغلق على سعر 17.72 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 15.09 جنيه.


وصعد سهم الأسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد – الأسكندرية بنسبة 15.32%، ليغلق على سعر 64.66 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 56.07 جنيه.


وارتفع سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 12.46%، ليغلق على سعر 187.94 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 167.11 جنيه.


الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم


انخفض سهم قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بنسبة 5.66%، ليغلق على سعر 600 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 636 جنيهًا.


وتراجع سهم العامة لصناعة الورق – راكتا بنسبة 4.75%، ليغلق على سعر 24.06 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 25.26 جنيه.


وانخفض سهم المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 3.44%، ليغلق على سعر 13.76 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 14.25 جنيه.


وتراجع سهم يو للتمويل الاستهلاكى بنسبة 3.44%، ليغلق على سعر12.07 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 12.5 جنيه.


وهبط سهم الملتقي العربي للاستثمارات بنسبة 2.96%، ليغلق على سعر 7.2 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 7.42جنيه.

