التضامن تبدأ إصدار بطاقات "ذوي الإعاقة" للحصول على المزايا والدعم

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القاهرة- مصراوي:

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه جاري إصدار 500 ألف بطاقة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين أنهوا إجراءات الكشف الطبي الوظائفي المُميكن والذي يثبت نوع وشدة الإعاقة، سواء للحصول على الدعم النقدي "كرامة" أو على "الضمان الاجتماعي"، بحسب بيان من وزارة التضامن اليوم الثلاثاء.

وأضافت الوزيرة أن المرحلة التالية في التسجيل ستبدأ في حال الإعلان عن الموقع الإلكتروني الذي تنشأه وزاره الصحة خصيصا لهذا الغرض، ويشكل أساسا لبناء قواعد بيانات مميكنة ومكتملة لأصحاب الإعاقات المختلفة لتسجيل حجز المواطنين المتقدمين لإجراء الكشف الطبي.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التضامن مع ممثلي وزارتي الصحة والسكان، والمالية لدراسة خطوات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة تنفيذاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وحضر الاجتماع عماد كاظم مدير المجالس الطبية المتخصصة، والسيد كمال نجم وكيل وزارة المالية، ورئيس مصلحة الجمارك.

وقالت غادة والي إن الوزارة تعمل على مدار الشهور الماضية لتحسين بنية مكاتب التأهيل، وتجهيز البنية التحية لتقديم الخدمات التي أقرها القانون للأشخاص ذوي الإعاقة، وتنسق مع باقي الوزارات كيفية تطبيق بنود اللائحة التنفيذية للقانون.

وأضافت أن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة يحتاج للتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات المعنية ومنها وزارتي الصحة والمالية، وسيتم التنسيق ومقابلة باقي الوزارات للتأكد من جاهزيتها لمنح الأشخاص ذوي الإعاقة الامتيازات التي تقرها بطاقة الخدمات المتكاملة.

وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا في ديسمبر الماضي بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد حوالي 10 أشهر من نشر القانون بقرار جمهوري في فبراير 2018.

ويلزم القانون وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة بإصدار بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، حيث يعتد بالبيانات التي تتضمنها البطاقة أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية.

وذكرت الوزيرة أن على الراغبين في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة إجراء كشف طبي تقوم به أحد مستشفيات وزارة الصحة، أو أحد الهيئات التابعة لها، أو المستشفيات الجامعية أو التعليمية، ثم التوجه لمكاتب التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج البطاقة باستيفاء الكشف الوظائفي، وتحديد نسبة الإعاقة بحسب التقارير الطبية.

وقال رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إن بدء التسجيل سيكون على موقع إلكتروني، ستعلن عنه وزارة الصحة والسكان، والذي يحدد المستشفى الذي سيتم عمل إجراء الكشف الطبي بها وميعاد إجراء الكشف، بالإضافة إلى تحديد الفحوصات الطبية التي يتطلبها كل نوع إعاقة.

وأضاف أن على كل مواطن يرغب في الحصول على بطاقة خدمات متكاملة أن يتوجه لإجراء الكشف الطبي ومعه الفحوصات المطلوبة كاملة إلى المستشفى التي تم تحديدها له.

وأشار كاظم إلى أن الخطوة التالية بعد الكشف الطبي تتلخص في إجراء التقييم الوظائفي الذي يستعين بالتقرير الطبي للمواطن ويستكمل بدوره الاستمارات المطلوب استيفاءها لتسجيل درجة إعاقة المواطن وأخذ صورة شخصية له، ثم يقوم بإرسال كافة البيانات إلى الشركة المسئولة عن ميكنة منظومة استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة.

وأشارت وزارة التضامن إلى أن كافة الوزارات المعنية بتقديم الخدمات المُستحقة للأشخاص ذوي الإعاقة في الوقت الحالي تتعاون لتوفير كافة الخدمات والمزايا والتسهيلات التي توفرها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة حال ثبوت استحقاقهم.

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