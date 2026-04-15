اليوم.. أحمد سعد يطرح ألبومه الجديد

كتب : سهيلة أسامة

05:03 م 15/04/2026 تعديل في 07:32 م

أحمد سعد

يستعد الفنان أحمد سعد لطرح ألبومه الغنائي الجديد اليوم الأربعاء، والذي يضم 5 أغنيات، يتم طرحها على مراحل خلال ساعات القادمة عبر مختلف المنصات الموسيقية.

أغاني ألبوم أحمد سعد

ومن المقرر طرح أول أغنيتين في تمام الساعة 5 مساءً، وهما: "الغاليين" و"اتغابيت"، ثم طرح أغنيتين أخريين في الساعة 6 مساءً، وهما: "وصلت معاك" و"بينسوا إزاي"، على أن تطرح الأغنية الأخيرة "أنا مش فاهمني" في تمام الساعة 7 مساءً.

ونشر أحمد سعد بوستر الألبوم عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "الألبوم الحزين - The Sorrow Album.. مواعيد نزول الأغاني على المنصات"، موضحًا تفاصيل طرح كل أغنية.

صناع الألبوم الحزين

ويتعاون أحمد سعد في "الألبوم الحزين" مع عدد من أبرز صُناع الموسيقى، من بينهم الملحن محمد مدين والشاعر تامر حسين، في تجربة غنائية يغلب عليها الطابع الحزين.

اقرأ أيضًا:

هند سعيد صالح تكشف حقيقة بيع سيارة نُسبت لوالدها الراحل

يارا السكري ضيفة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"

حسين فهمي يشارك صورًا من رحلته لـ الصين أثناء تصوير فيلمه الجديد

ألحان عمار الشريعي.. علي الحجار يطرح أغنية "مش فارقلي" غدًا

فيديو قد يعجبك



ذروة الموجة الحارة.. توقعات حالة طقس الخميس
أخبار مصر

ذروة الموجة الحارة.. توقعات حالة طقس الخميس

عبد العاطي يستعرض صلابة الاقتصاد المصري رغم تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة
شئون عربية و دولية

عبد العاطي يستعرض صلابة الاقتصاد المصري رغم تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة
تقارير: البنتاجون يستعد لإرسال آلاف الجنود إلى الشرق الأوسط
شئون عربية و دولية

تقارير: البنتاجون يستعد لإرسال آلاف الجنود إلى الشرق الأوسط
تكلفة إنتاج برميل البترول في مصر تقل 74% عن السعر العالمي.. خبير يوضح السبب
اقتصاد

تكلفة إنتاج برميل البترول في مصر تقل 74% عن السعر العالمي.. خبير يوضح السبب
"جاذبية اللون الأسود".. نرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالتها
الموضة

"جاذبية اللون الأسود".. نرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالتها

مفاوضات إيران وأمريكا.. أكسيوس: تقدم نحو التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب
لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟ - تقرير
الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9