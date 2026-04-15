يستعد الفنان أحمد سعد لطرح ألبومه الغنائي الجديد اليوم الأربعاء، والذي يضم 5 أغنيات، يتم طرحها على مراحل خلال ساعات القادمة عبر مختلف المنصات الموسيقية.

أغاني ألبوم أحمد سعد

ومن المقرر طرح أول أغنيتين في تمام الساعة 5 مساءً، وهما: "الغاليين" و"اتغابيت"، ثم طرح أغنيتين أخريين في الساعة 6 مساءً، وهما: "وصلت معاك" و"بينسوا إزاي"، على أن تطرح الأغنية الأخيرة "أنا مش فاهمني" في تمام الساعة 7 مساءً.

ونشر أحمد سعد بوستر الألبوم عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "الألبوم الحزين - The Sorrow Album.. مواعيد نزول الأغاني على المنصات"، موضحًا تفاصيل طرح كل أغنية.

صناع الألبوم الحزين

ويتعاون أحمد سعد في "الألبوم الحزين" مع عدد من أبرز صُناع الموسيقى، من بينهم الملحن محمد مدين والشاعر تامر حسين، في تجربة غنائية يغلب عليها الطابع الحزين.

