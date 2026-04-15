المؤشر الرئيسي للبورصة يتخطى 50 ألف نقطة بنهاية تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

04:09 م 15/04/2026

البورصة المصرية

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.52% عند مستوى 50733 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.40%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.33%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 22.7 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 23.4 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 715.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1.83% عند مستوى 49978 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم مستشفى النزهة الدولي بنسبة 19.94%، ليغلق على سعر 15.280 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 12.740 جنيه.

وصعد سهم الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 12.29%، ليغلق على سعر 133.620 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 119 جنيهًا.

وارتفع سهم الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبي الجديد – الإسكندرية بنسبة 11.76%، ليغلق على سعر 52.75 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 47.20 جنيه.

وزاد سهم المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 11.66%، ليغلق على سعر 10.25 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 9.18 جنيه.

وصعد سهم الملتقى العربي للاستثمارات بنسبة 10.20%، ليغلق على سعر 7.02 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 6.37 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم مصر لصناعة الكيماويات بنسبة 3.18%، ليغلق على سعر 34.71 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 35.85 جنيه.

وتراجع سهم ديجيتايز للاستثمار والتقنية بنسبة 3.03%، ليغلق على سعر 2.88 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 2.97 جنيه.

وهبط سهم الحديد والصلب المصرية بنسبة 2.93%، ليغلق على سعر 35.76 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 36.84 جنيه.

وانخفض سهم مصر بنى سويف للأسمنت بنسبة 2.68%، ليغلق على سعر 253.39 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 260.36 جنيه.

وتراجع سهم الأهرام للطباعة والتغليف بنسبة 2.48%، ليغلق على سعر 12.56 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 12.88 جنيه.

