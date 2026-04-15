ثروة للبترول تحقق نموًا 15% في الإنتاج خلال 2025

استعرض المهندس سعيد عبد المنعم، رئيس شركة ثروة للبترول، نتائج أعمال عام 2025، موضحًا نجاح الشركة في حفر 4 آبار جديدة بالصحراء الغربية، بهدف تعويض التناقص الطبيعي في الإنتاج، إلا أن النتائج جاءت أعلى من المستهدف، محققة زيادة فعلية بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق.

1.9 مليون برميل إنتاج سنوي

وأوضح أن متوسط الإنتاج اليومي تجاوز 5000 برميل، فيما بلغ إجمالي الإنتاج السنوي نحو 1.9 مليون برميل من الزيت الخام، إلى جانب إضافة احتياطيات بترولية جديدة، مع تحقيق مبيعات تجاوزت نصف مليون برميل.

وأشار إلى أن الشركة أجرت دراسة شاملة لـ12 منطقة جديدة داخل مصر، أسفرت عن تقديم عرضين ماليين وفنيين، الأول إلى الشركة العامة للبترول للحصول على منطقة شمال غرب أكتوبر، والثاني إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لمنطقة شمال المنصورة، مع استمرار التواصل مع عدد من الشركات العالمية لبحث فرص الشراكة في باقي المناطق.

خطط حفر واستكشاف خلال 2026

وفي إطار خطط الاستكشاف، لفت إلى تقديم مقترح عقد التنمية لكشف (نور-1) إلى "إيجاس"، والانتهاء من الدراسات الخاصة بحفر بئر (نور جنوب غرب-1) بمنطقة نور البحرية، تمهيدًا لبدء الحفر خلال النصف الأول من عام 2026، إلى جانب الاتفاق مع الشركاء على حفر البئر التقييمية (نرجس-2) والبئر الاستكشافية (Velox-1x) بمنطقة شمال كليوباترا خلال العام نفسه.

وأكد أن الشركة واصلت خلال 2025 تعزيز معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، حيث نجحت في تحقيق أكثر من 4 ملايين ساعة عمل آمنة، في إطار الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة لشركة ثروة للبترول، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وقيادات الوزارة والهيئة المصرية العامة للبترول و"إيجاس" وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول، إلى جانب ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

من جانبه، أكد وزير البترول أهمية تبني شركة ثروة للبترول استراتيجية واضحة وطموحة لتعظيم دورها كشركة وطنية رائدة في أنشطة البحث والإنتاج، مشيرًا إلى أن ذلك يتحقق من خلال التوسع في العمل كمشغل رئيسي بمناطق جديدة، إلى جانب الدخول في شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، بما يدعم العمل في المناطق ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة.