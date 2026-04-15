شعبة الأسماك: 50% زيادة في الإقبال على الفسيخ والرنجة خلال شم النسيم

قال محمد عبد الحليم، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن الإقبال على شراء الأسماك المملحة خلال موسم شم النسيم ارتفع بنسبة 50% مقارنة بالفترة التي تسبقه، مدفوعا بطبيعة الموسم الذي يشهد زيادة سنوية في الطلب على هذه المنتجات لكن جاء أقل من العام الماضي.

لماذا تراجع الإقبال عن العام الماضي؟

وأضاف عبد الحليم أن الإقبال خلال العام الماضي كان يتراوح بين 60% و70% خلال نفس الموسم، مرجعا تراجع النسبة هذا العام إلى ارتفاع الأسعار مقارنة بالعام الماضي وهو ما أثر على القوة الشرائية للمستهلكين.



وأوضح أن أسباب ارتفاع الأسعار هذا الموسم ترجع إلى زيادة أسعار البنزين، إلى جانب ارتفاع تكلفة المواد الخام الداخلة في تصنيع الفسيخ مثل الملح والكركم، بالإضافة إلى هامش ربح التجار.



وأشار إلى أن هذه الزيادات دفعت عددا كبيرا من المواطنين إلى تقليل الكميات التي يشترونها.

وتوقع عبد الحليم تراجع أسعار الأسماك المملحة خلال الفترة المقبلة وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية في ظل ضعف الإقبال.



وأضاف أن سعر كيلو الفسيخ سيتراجع إلى ما بين 300 و400 جنيه بدلا من 600 و700 جنيه، وستنخفض أسعار الرنجة إلى ما بين 100 و120 جنيها.



وأكد عبد الحليم أن أسعار الأسماك بشكل عام تشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية نتيجة تراجع الطلب، مشيرا إلى أن السوق يتأثر بشكل مباشر بحجم الإقبال.



هل يتحول باب المندب إلى نقطة ضغط جديدة على سوق النفط؟





لماذا ارتفعت أسعار الذهب رغم حصار هرمز وهل يستمر الصعود؟





خبير اقتصادي ينتقد رفع أسعار البنزين: التكلفة الفعلية لبرميل النفط في مصر 36 دولارا فقط



