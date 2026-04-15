تخفيف حبس سائق توك توك في قضية تحرش بسائحة إلى سنتين

قرار قضائي جديد ضد سائق توك توك في قضية التحرش بسائحة

كتب : صابر المحلاوي

04:59 م 15/04/2026

قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة بقبول الاستئناف المقدم من سائق توك توك متهم بالتحرش بسائحة أجنبية، وقررت تخفيف الحكم الصادر ضده إلى الحبس لمدة سنتين بدلًا من العقوبة السابقة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر المتهم وهو يتحرش بسائحة ويجبرها على دفع أموال أثناء تواجدها بمحيط مقابر الإمام الشافعي بالقاهرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هويته وضبطه، وأقر بارتكاب الواقعة.

وكانت محكمة الجنايات قد عاقبته في وقت سابق بالسجن 7 سنوات بتهمة هتك العرض و3 سنوات بتهمة السرقة، قبل أن يتم تخفيف الحكم في الاستئناف.

توك توك واقعة تحرش جنايات القاهرة فيديو متداول وزارة الداخلية

