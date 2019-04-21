  • عاجل:نصر الله: حرب محتملة مع إسرائيل هذا الصيف وقد لا أكون بينكم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الاستفتاء التعديلات الدستورية الطقس الدوري المصري عزل البشير أمم أفريقيا 2019

    غادة والي: المشاركة في استفتاء تعديلات الدستور واجب وحق لكل المصريين

    10:18 ص الأحد 21 أبريل 2019
    • عرض 5 صورة
    • عرض 5 صورة
    • عرض 5 صورة
    • عرض 5 صورة
    • عرض 5 صورة

    القاهرة- مصراوي:

    أدلت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بصوتها في الاستفتاء على تعديلات الدستور اليوم الأحد في لجنتها الانتخابية بمدرسة الأورمان بشارع المتحف الزراعي.

    ودعت والي خلال إدلائها بالصوت الشعب المصري إلى النزول للمشاركة في التعديلات الدستورية، ،مشيرة إلى أن المشاركة واجب وحق لكل المصريين.

    غادة والي الاستفتاء التعديلات الدستورية

    الخبر التالى:

    تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأحد
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان