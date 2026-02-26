إعلان

عراقجي يرد على ترامب: صواريخنا للدفاع عن النفس ضد أي عدوان

كتب : مصراوي

08:52 م 26/02/2026

عباس عراقجي

رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن إيران تطور من أنظمة صواريخ قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة، مُشددًا على أن برنامج الصواريخ الإيراني يهدف فقط إلى الدفاع عن نفس ضد أي عدوان.

وقال عراقجي- في تصريحات إعلامية بثتها وكالة أنباء /إرنا نيوز/ الإيرانية- "إننا لا نطور صواريخ طويلة المدى، وقد حددنا مدى صواريخنا إلى أقل من 2000 كيلومترًا عمدا وبقرار من أنفسنا، لأننا لا نريد الأمر أن يصل إلى تهديد عالمي. إن صواريخنا لها طبيعة دفاعية. هي فقط لبناء الردع ومساعدتنا في الدفاع عن أنفسنا".

وأشار إلى أن أقرب مثال على أن إيران تستخدم صواريخها فقط للدفاع عن نفسها كان خلال حرب الـ 12 يوم عندما شنت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية ضد إيران في يونيو الماضي.

